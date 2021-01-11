Скільки порушень зафіксували від початку зимового локдауна: дані МВС
З 8 січня 2021 року правоохоронці склали 848 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Зокрема, вони винесли понад 3,5 тисячі постанов за відсутність захисних масок.
Через порушення поліціянти також відкрили 1 кримінальне провадження. Про це повідомили у пресслужбі МВС.
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Упродовж 3 днів правоохоронці зафіксували порушення у роботі 1 658 закладів. Зокрема, з них:
- 1314 – суб'єкти торговельного та побутового обслуговування;
- 264 – розважальні заклади;
- 40 – торгово-розважальні центри;
- 22 – спортзали, фітнес-центри, басейни;
- 18 – непродовольчі ринки.
До теми Як борються з порушниками карантину: дані МВС
За даними пресслужби, протягом 8 – 11 січня 2021 року поліціянти отримали понад 150 тисяч повідомлень про порушення карантину.
Поліціянти склали 68 035 адміністративних протоколів,
– повідомили в МВС.
Зокрема, протоколи складали на водіїв транспортних засобів, керівників торговельних закладів, а також працівників різних підприємств й установ. Водночас до суду направили більше ніж 66 тисяч адмінпротоколів.
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