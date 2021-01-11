З 8 січня 2021 року правоохоронці склали 848 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Зокрема, вони винесли понад 3,5 тисячі постанов за відсутність захисних масок.

Через порушення поліціянти також відкрили 1 кримінальне провадження. Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Читайте також У центрі Чернівців попри локдаун працював ресторан: туди ввірвалася поліція – відео

Упродовж 3 днів правоохоронці зафіксували порушення у роботі 1 658 закладів. Зокрема, з них:

1314 – суб'єкти торговельного та побутового обслуговування;

264 – розважальні заклади;

40 – торгово-розважальні центри;

22 – спортзали, фітнес-центри, басейни;

18 – непродовольчі ринки.

До теми Як борються з порушниками карантину: дані МВС

За даними пресслужби, протягом 8 – 11 січня 2021 року поліціянти отримали понад 150 тисяч повідомлень про порушення карантину.

Поліціянти склали 68 035 адміністративних протоколів,

– повідомили в МВС.

Зокрема, протоколи складали на водіїв транспортних засобів, керівників торговельних закладів, а також працівників різних підприємств й установ. Водночас до суду направили більше ніж 66 тисяч адмінпротоколів.



Нові обмеження карантину 2021 року / Інфографіка 24 каналу