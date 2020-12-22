За суботу – неділю, 18 – 20 грудня, спостерігачі ОБСЄ зафіксували майже 100 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. 98 з них – у Донецькій області.

Більшість випадків порушення – на Донеччині

Ще одне порушення спостерігачі виявили у Луганській області. Про це повідомляє спостережна місія ОБСЄ у своєму щоденному звіті.

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Зокрема, серед цих випадків було 16 вибухів невідомого походження, з них 1 – розрив.

Рекордним на порушення стало 20 грудня. Одразу 79 випадків порушення домовленостей виявили на північ від населеного пункту Спартак, що неподалік від Донецька – на території непідконтрольній Україні.

На Луганщині, теж на окупованій території, поблизу Піонерського стався вибух невідомого походження.

З 27 липня домовленість про припинення вогню порушили 4 100 разів

Зазначимо, що з часу дії домовленості про режим тиші – 27 липня 2020 року спостерігачі ОБСЄ зафіксували вже понад 4 100 порушень. З них 1906 – вибухи, а також 1939 черг та пострілів.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу