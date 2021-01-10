Від початку грудня 2020 року Держекоінспекція виявила понад 270 порушень правил продажу ялинок. Це завдало збитків на суму 429 тисяч гривень.

В Україні зафіксували 274 порушення продажу ялинок. Про це повідомив у фейсбуці голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

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За його словами, основні "контрольні точки"

наявність бирок на деревах з індивідуальним ідентифікаційним кодом;

реєстрація коду в системі Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру;

правдивість інформації у накладних продавця.

За порушення цих вимог Держекоінспекція

притягнула до адміністративної відповідальності 177 людей;

склала 235 протоколів про адмінпорушення, 88 матеріалів передали на розгляд до судів.

Порушники отримали штрафи від 510 до 1 700 гривень.

Своєю діяльністю зловмисники завдали збитків на суму 429 456 гривень.

Окрім штрафних санкцій, недобросовісні продавці також відшкодовували збитки, завдані довкіллю через незаконну торгівлю деревами,

– наголосив Мальований.

Він також додав, що для мінімізації випадків порушень необхідні нормативно-правові та законодавчі зміни. Зокрема, необхідно збільшувати розміри штрафів.

Зверніть увагу! З метою недопущення самовільної вирубки хвойних дерев у Карпатах працювали спеціальні бригади. Лісова охорона проводила рейди з виявлення незаконних рубок новорічних ялинок.