Збитки майже на пів мільйона: скільки порушень правил продажу ялинок виявили
Від початку грудня 2020 року Держекоінспекція виявила понад 270 порушень правил продажу ялинок. Це завдало збитків на суму 429 тисяч гривень.
В Україні зафіксували 274 порушення продажу ялинок. Про це повідомив у фейсбуці голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.
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За його словами, основні "контрольні точки"
- наявність бирок на деревах з індивідуальним ідентифікаційним кодом;
- реєстрація коду в системі Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру;
- правдивість інформації у накладних продавця.
За порушення цих вимог Держекоінспекція
- притягнула до адміністративної відповідальності 177 людей;
- склала 235 протоколів про адмінпорушення, 88 матеріалів передали на розгляд до судів.
Порушники отримали штрафи від 510 до 1 700 гривень.
Своєю діяльністю зловмисники завдали збитків на суму 429 456 гривень.
Окрім штрафних санкцій, недобросовісні продавці також відшкодовували збитки, завдані довкіллю через незаконну торгівлю деревами,
– наголосив Мальований.
Він також додав, що для мінімізації випадків порушень необхідні нормативно-правові та законодавчі зміни. Зокрема, необхідно збільшувати розміри штрафів.
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