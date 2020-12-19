Правозахисники у Білорусі розповіли про кількість осіб, яких визнали політв'язнями. Їх кількість постійно збільшується і вже налічує 157 осіб.

Серед найбільш відомих політв'язнів лікар Артем Сорокін та засновник білоруського телеграм-каналу Ігор Лосик. Про це мовиться на сайті правозахисників.

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За даними центру "Весна", 157 осіб наразі вважають політичними в'язнями. Це студенти, журналісти, лікарі, бізнесмени й опозиціонери.

Більшість з них були затримані у межах кримінальної справи за масові заворушення.

Що відомо про політв'язнів у Білорусі

Лікаря Артема Сорокіна визнали політичним в'язнем. Його затримали разом з журналісткою Катериною Борисевич "за розголошення інформації про стан Романа Бондаренка".

Інформація стосувалася рівня алкоголю в крові вбитого хлопця і спростувала заяви влади про те, що Роман Бондаренко нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння в момент побиття,

– заявили правозахисники.

Серйозне звинувачення також отримав один з найпопулярніших політичних блогерів Ігор Лосик – адміністратор Telegram-каналу "Беларусь головного мозга", у якого майже 200 тисяч читачів. Лосика звинуватили у підготовці дій, що порушують суспільний лад.

Зверніть увагу! Станом на 1 грудня в Білорусі налічували 145 політв'язнів. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тиханоська заявила, що народ вимагає їх звільнення.