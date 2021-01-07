В Україні під час святкування Різдва правоохоронці пильнуватимуть за безпекою українців. Усі підрозділи МВС працюватимуть у посиленому режимі.

Зокрема, порядок забезпечуватимуть більше ніж 25 тисяч поліцейських та 1,5 гвардійців. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомили у пресслужбі МВС.

Читайте також У Києві працюють пункти прийому ялинок: куди віднести непотрібну новорічну красуню

За його словами, вони чергуватимуть поблизу місць святкування та масового скупчення людей.

На Різдво для забезпечення порядку залучать понад 25 тисяч поліцейських та 1,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії,

– розповів Яровий.

За даними правоохоронців, майже 600 тисяч українців візьмуть участь у святкових заходах.

До теми Участь дітей у новорічному вітанні Зеленського: в ОПУ відповіли на всі закиди

Як розповів Яровий, впродовж 6 – 11 січня 2021 року підрозділи ДСНС також цілодобово працюватимуть у посиленому режимі. Зокрема, чергуватимуть близько 7 тисяч рятувальників. Водночас для забезпечення порядку передбачили 2 тисячі одиниць техніки й 8 повітряних суден.

"Для реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів в готовності перебуває 25 піротехнічних розрахунків", – наголосив Яровий.

Читайте також Скільки витратили на новорічне оформлення Офісу Президента: вражаюча цифра

Він також додав, що підрозділи ДСНС вже обстежили церковні споруди, у яких відбуватимуться різдвяні богослужіння.