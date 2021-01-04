В Україні побільшало внутрішньо переміщених осіб з Донбасу і Криму, яких зареєстрували. Зараз їх стало майже на 26 тисяч більше.

Відтак, загалом кількість зареєстрованих переселенців в Україні – майже 1, 5 мільйонів осіб. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

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Такі дані є станом на 4 січня 2021 року за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Всі вони переїхали з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму.

Точні дані

Зараз в Україні – 1 459 170 переселенців. Це на 1,8% або 25 тисяч 716 людини більше, ніж в січні 2020 року.

Станом на 2 січня 2019 року на обліку в Україні перебували 1 мільйон 512 435 переселенців.

А 8 січня 2020 року – 1 мільйон 433 454 переселенці.