Мільйон пасажирів "загубився": скільки людей обслужив одеський аеропорт у 2020
Упродовж 2020 року міжнародний аеропорт "Одеса" прийняв і відправив 698 тисяч людей. Це на 59% менше, аніж у 2019 році.
Джерело: Центр транспортних стратегій
Від січня до грудня 2019 року в аеропорту побували 1,69 мільйона пасажирів.
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За 2020 рік одеський аеропорт обслужив 546 886 пасажирів міжнародних рейсів (9% від показників 2019 року) та 151 820 пасажирів внутрішніх рейсів (52% від показників 2019 року).
Упродовж 2020 року в аеропорту "Одеса" зафіксували 6 005 міжнародних рейсів та 3 327 внутрішніх.
Прогнози на 2021 рік
- У 2021 році експерти прогнозують збільшення кількості міжнародних рейсів.
- Зокрема, незважаючи на обмеження через пандемію коронавірусу, українці зможуть відвідати щонайменше 21 країну світу.
- Серед них – Єгипет, Чорногорія, Йорданія, Греція, Грузія, Індія, Кіпр, Хорватія, Китай, Марокко, Іспанія, Туніс, Туреччина та інші.
- У країни з доззволеного списку туристи також зможуть добиратися чартерними рейсами.
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