Скільки отримували журналісти на каналах Медведчука: Данілов назвав цифру

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Середня офіційна заробітна плата на заблокованих ZIK, 112 і Newsone становила приблизно 5 тисяч гривень. Заяви про 1,5 тисячі людей, які нібито втратили роботу через санкції, є неправдивими.
РНБО збирає дані про кожне підприємство, яке попадає під санкції.
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Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков також долучився до розвіювання міфу про 1,5 тисячі звільнених журналістів.
Офіційні дані свідчать, що усі журналісти отримували 3 – 5 тисяч гривень. Решту роздавали у "конвертах". Тоді виникає запитання: звідки ці гроші.
Низка наших земляків має "чорну касу" і заробляє на цій війні. І цими грошима фінансує пропагандистську діяльність,
– заявив Аваков.