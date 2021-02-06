Скільки отримували журналісти на каналах Медведчука: Данілов назвав цифру
Середня офіційна заробітна плата на заблокованих ZIK, 112 і Newsone становила приблизно 5 тисяч гривень. Заяви про 1,5 тисячі людей, які нібито втратили роботу через санкції, є неправдивими.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
РНБО збирає дані про кожне підприємство, яке попадає під санкції.
Актуально Це допомогло: у РНБО здивовані, що усі канали Медведчука записали на Козака
Скільки людей працювали на каналах
- "Новий формат" – 1 людина;
- "Оріанта" – 1 людина;
- "Телекомпанія "112-ТВ" – 33 людини;
- "Партнер ТВ" – 1 людина;
- "Лідер ТВ" – 1 людина;
Що сказав Аваков
Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков також долучився до розвіювання міфу про 1,5 тисячі звільнених журналістів.
Офіційні дані свідчать, що усі журналісти отримували 3 – 5 тисяч гривень. Решту роздавали у "конвертах". Тоді виникає запитання: звідки ці гроші.
Низка наших земляків має "чорну касу" і заробляє на цій війні. І цими грошима фінансує пропагандистську діяльність,
– заявив Аваков.
ZIK, 112 і Newsone заблокували: що відомо
- 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції щодо проросійського політика Тараса Козака.
- Того ж дня заблокували телеканали ZIK, 112 і Newsone.
- Зеленський заявив, що "як президент, він зобов'язаний та діятиме будь-якими доступними законними методами для нейтралізації схожих загроз".
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