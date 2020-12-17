Від початку 2020 року українські прикордонники перешкодили перевезенню через кордон понад 600 кілограмів наркотиків. Найчастіше їх везли морським шляхом, а також через найбільшу частину кордону України – з Росією.

Статистикою виявлених наркотиків на українському рубежі поділилася Державна прикордонна служба України. Цікаво Пенсіонерка – з травою за пазухою: 71-річна жінка хотіла пронести через кордон наркотики – відео Загальна статистика виявлених наркотиків: 606 кілограмів – всього виявили наркотичних речовин від початку року,

з них кокаїну – 460 кілограмів,

марихуани – 80 кілограмів,

коноплі – 30 кілограмів,

наркотичні лікарські засоби – 26 кілограмів. Звідки найчастіше везуть: морським шляхом – у портах лише кокаїну виявили близько 450 кілограмів,

на кордоні з Росією – виявили майже 60 кілограмів наркотиків,

на кордоні з Польщею – близько 53 кілограмів наркотиків,

на ділянці кордону з Румунією – 14 кілограмів. Зверніть увагу! Контрабанда наркотичних речовин в Україні, як і в більшості держав світу, передбачає кримінальну відповідальність. За це можна загриміти за ґрати на 5 – 8 років.