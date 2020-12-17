За рік на кордоні виявили понад 600 кілограмів наркотиків: цікава статистика
Від початку 2020 року українські прикордонники перешкодили перевезенню через кордон понад 600 кілограмів наркотиків. Найчастіше їх везли морським шляхом, а також через найбільшу частину кордону України – з Росією.
Статистикою виявлених наркотиків на українському рубежі поділилася Державна прикордонна служба України.
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Загальна статистика виявлених наркотиків:
- 606 кілограмів – всього виявили наркотичних речовин від початку року,
- з них кокаїну – 460 кілограмів,
- марихуани – 80 кілограмів,
- коноплі – 30 кілограмів,
- наркотичні лікарські засоби – 26 кілограмів.
Звідки найчастіше везуть:
- морським шляхом – у портах лише кокаїну виявили близько 450 кілограмів,
- на кордоні з Росією – виявили майже 60 кілограмів наркотиків,
- на кордоні з Польщею – близько 53 кілограмів наркотиків,
- на ділянці кордону з Румунією – 14 кілограмів.
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