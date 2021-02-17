Службовці "Укрзалізниці" привласнили 4,5 мільйони гривень

Нацполіція виявила мільйонні розтрати державних коштів у одному з структурних підрозділів "Укрзалізниці". За фактом розкрадання грошей відкрито кримінальну справу.

Працівники департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України виявили нехарактерні фінансові платежі з Південно-Західної АТ "Укрзалізниці".

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Правоохоронці з'ясували, що службовці цього підрозділу розкрадали кошти для ремонтів колій та облаштування зон очікування. Схема була проста: робити ремонт власноруч.

Аби привласнити кошти вони оформили низку договорів на виконання підрядних робіт. Фактично ремонт зробили власними силами, а кошти перерахували іншим комерційним структурам за начебто виконані роботи. Сума завданих збитків складає понад 4,5 мільйона гривень,

– розповіли в Нацполіції.

За фактом розкрадання держкоштів відкрито кримінальне провадження за статтею про привласнення й розтрату державного майна.

Поліцейські провели обшуки на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей. Вони перевірили місця роботи та проживання фігурантів справи. Провоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, електронні носії та усі документи, зокрема бухгалтерію.

Наразі в цій справі триває досудове розслідування. Посадовцям Укрзалізниці за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Відео від Нацполіції про мільйонні розтрати працівниками "Укрзалізниці"