В Україні впродовж доби 16 січня 2021 року у пункти обігріву звернулося 804 людини. Станом на 17 січня на території країни працюють 4836 пунктів обігріву. Їх розгорнули через сильне похолодання та небезпеку обмороження.

Усі пункти встановили із дотриманням вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Про це розповіли у пресслужбі ДСНС. Актуально Через сильні морози в Україні відкрили понад 4 тисяч пунктів обігріву: як вони працюють У відомстві додали, що пункти забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками та вогнегасниками. Крім того, там організували цілодобове чергування рятувальників. Де відкрили пункти обігріву ДСНС У Тернополі рятувальники розгорнули пересувний пункт обігріву в парку імені Шевченка.

У Кіровоградській області ДСНС облаштували 2 мобільні пункти обігріву у місті Бобринець та селищі Онуфріївка.

На Рівненщині пересувні пункти є у Сарнах, Дубно та в обласному центрі.

В Одесі пункт розгорнули на вулиці Марсельській, що на розі Жоліо-Кюрі.

На Миколаївщині пункти обігріву на базі транспортних засобів курсують по визначених маршрутах на території районів.

У Запорізькій області встановлено 1 мобільний пункт обігріву на базі 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини у Мелітополя.

На Луганщині встановили 4 пункти обігріву на базі наметів у Рубіжному, Станиці Луганській, Міловому та у Лисичанську. Ще один модуль облаштували на КПВВ "Станиця Луганська". Зверніть увагу! Уночі 17 січня температура повітря в Україні опустилася до -30 градусів. За словами синоптикині Наталки Діденко, морози збережуться до 20 січня.