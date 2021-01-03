За даними статистики, впродовж січня – листопада 2020 року на дорогах України з вини п'яних водіїв трапилося 4 118 ДТП. Крім того, у ще 3 327 аваріях постраждали діти.

Дані статистики

Через п'яних водіїв впродовж 11 місяців 2020 року в ДТП загинули 97 людей, ще 1 425 – були травмовані. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я.

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Крім того, через нетверезих пішоходів сталося 58 ДТП:

у них загинуло 14 людей;

32 осіб були травмовані.

До речі, 409 аварій на дорогах трапилися з вини дітей.

У ЦГЗ зауважили, що в Україні немає статистики щодо ДТП внаслідок користування мобільним телефоном за кермом.

Якщо водій відривається бодай на 2 секунди для розмови телефоном або написання повідомлення, навіть при швидкості 50 кілометрів за годину, він проїжджає наосліп 28 метрів шляху,

– розповіли у ЦГЗ.

Тому у відомстві закликали українців не відриватися на святкові привітання за кермом. У такому разі краще зупинити автомобіль і вже тоді відповісти на дзвінок.