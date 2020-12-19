Державна податкова служба протягом року зафіксувала тільки 11,2 мільйона людей, які отримували зарплату. І це при тому, що "активних громадян" в Україні щонайменше удвічі більше.

Податківці протягом року не побачили у реєстрах записів про прибутки від 11,8 мільйона громадян України. Як сказав очільник Державної податкової служби Олексій Любченко в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 18 грудня, ці люди "не отримали ні копійки прибутку".

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Любченко навів такі дані податкової:

У Єдиному реєстрі зафіксовано 44,1 мільйона записів. Мовиться про фізичних осіб – платників податків.

Мовиться про фізичних осіб – платників податків. На підконтрольній українському уряду території таких людей 37,6 мільйона.

Активними громадянами віком 15 – 70 років вважають 29,6 мільйона українців.

29,6 мільйона українців. Серед них – 11,2 мільйона офіційно зайнятих та 11,3 мільйона пенсіонерів.

Голова ДПСУ запевнив: "За даними минулого року тільки 11,2 мільйона записів ми бачимо в реєстрі – це ті, хто отримав заробітну плату. Тобто, це і є реальна кількість робочих місць у 2019 році". У 2004 таких, до слова, було 19,2 мільйона.

Минулого року ми в базі не побачили 11,8 мільйона активних громадян. Вони не отримали ні копійки прибутку,

– заявив Любченко.

Ба більше, 4,1 мільйона українців протягом 10 років не платили жодних податків.

"Це чітко демонструє те, що в нас на одного працюючого два з ложкою", – підсумував головний податківець.

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