На Полтавщині через вибух на газопроводі у Лубнах без газу залишилась значна кількість споживачів. Зокрема, мовиться про близько 1,5 тисячі абонентів Оржицького району.

Після виникнення аварії до роботи залучили увесь штат аварійних служб "Лубнигазу". Про це заявив заступник керівника підприємства Єгор Скурідін, повідомляє ТСН.

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За його словами, штат аварійних служб також працюватиме з населенням, аби унеможливити такі ситуації.

Зверніть увагу! У ДСНС повідомили, що станом на 17:52 9 січня, відключених населених пунктів від газопостачання немає.

Скурідін також заявив, що підприємствам відновлять газопостачання якнайшвидше.

Як тільки "Укртрансгаз" під'єднає ГАЕС до резервної гілки, "Лубнигаз" під'єднає газ усім підприємствам якнайшвидше,

– наголосив він.

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