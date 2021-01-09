Скільки людей на Полтавщині залишились без газопостачання: дані "Лубнигазу"
На Полтавщині через вибух на газопроводі у Лубнах без газу залишилась значна кількість споживачів. Зокрема, мовиться про близько 1,5 тисячі абонентів Оржицького району.
Після виникнення аварії до роботи залучили увесь штат аварійних служб "Лубнигазу". Про це заявив заступник керівника підприємства Єгор Скурідін, повідомляє ТСН.
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За його словами, штат аварійних служб також працюватиме з населенням, аби унеможливити такі ситуації.
Скурідін також заявив, що підприємствам відновлять газопостачання якнайшвидше.
Як тільки "Укртрансгаз" під'єднає ГАЕС до резервної гілки, "Лубнигаз" під'єднає газ усім підприємствам якнайшвидше,
– наголосив він.
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Вибух на Полтавщині: що відомо
- У місті Лубни, що на Полтавщині, надвечір 9 січня 2021 року стався вибух на газопроводі. Мовиться про частину газогону Уренгой – Помари – Ужгород. Його обслуговує "Укртрансгаз".
- За попередніми даними, причиною стала аварія на газогоні.
- Наразі немає жодної інформації ані про потерпілих, ані про жертв.
- Станом на 18:00 аварію локалізували. Також на місці події працюють ремонтні бригади.
- Після інциденту у "Лубнигазі" заявили про екстрені відключення газу.
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