На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей близько 660 тисяч людей отримують українські пенсії. Крім того, їх можуть оформити всі, хто має на це право.

Українські пенсіонери на окупованих територіях: що відомо

Якщо українцю, який живе на окупованих територіях, виповнилось 60 років, йому потрібно приїхати на підконтрольну територію Україні, аби оформити пенсію. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Радіо Свобода".

До речі Коли українцям підвищать пенсію: відома дата

Я за те, що люди, які заробили свою пенсію в Україні, мають її отримати. А для цього нам треба для них спростити або надати умови і можливості,

– наголосила Лазебна.

Саме для цього, як розповіла міністерка, на двох КПВВ у "Щасті" та "Золотому" відкриють центри обслуговування, де будуть працівники Пенсійного фонду. Туди зможуть прийти люди з окупованих територій та оформити пенсії.

Лазебна зауважила, головне, щоб пункти пропуску були відкриті.

Зверніть увагу! Окупанти з листопада 2020 року блокують роботу КПВВ. Вони пропускають людей вибірково. Крім того, цей процес – дуже повільний. Натомість з українського боку все працює.