Скільки людей на окупованому Донбасі отримують пенсії
На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей близько 660 тисяч людей отримують українські пенсії. Крім того, їх можуть оформити всі, хто має на це право.
Українські пенсіонери на окупованих територіях: що відомо
Якщо українцю, який живе на окупованих територіях, виповнилось 60 років, йому потрібно приїхати на підконтрольну територію Україні, аби оформити пенсію. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Я за те, що люди, які заробили свою пенсію в Україні, мають її отримати. А для цього нам треба для них спростити або надати умови і можливості,
– наголосила Лазебна.
Саме для цього, як розповіла міністерка, на двох КПВВ у "Щасті" та "Золотому" відкриють центри обслуговування, де будуть працівники Пенсійного фонду. Туди зможуть прийти люди з окупованих територій та оформити пенсії.
Лазебна зауважила, головне, щоб пункти пропуску були відкриті.
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