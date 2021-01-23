Скільки і куди найчастіше їздили українці у 2020 році: статистика

У 2020 році, попри карантин через пандемію COVID-19, за кордон змогли потрапити понад 11 мільйонів 250 тисяч громадян України. Вони здійснили подорожі в 123 країни світу.

Найвідвідуванішою країною стала Польща. Туди з'їздили приблизно 4 мільйони українських громадян. Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби України.

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Куди найчастіше їздили

Окрім Польщі, українці найчастіше їздили:

в Угорщину – 1 мільйон 635 тисяч осіб;

в Росію – 1 мільйон осіб;

у Туреччину – 965 тисяч осіб;

в Єгипет – 730 тисяч осіб.

Також велика кількість громадян відвідала Румунію – понад 626 тисяч, Білорусь – 496 тисяч, Словаччину – 336 тисяч, Молдову – 328 тисяч, Німеччину – 222 тисяч і Об'єднані Арабські Емірати – 100 тисяч.



Куди їздили українці / Інфографіка Держприкордонслужби

Хто приїжджав в Україну

З прикордонних країн найбільше громадян приїжджали в Україну:

з Молдови – 933 тисяч осіб;

з Білорусі – 463,5 тисячі осіб;

з Росії – 390 тисяч осіб;

з Польщі – 272 тисяч осіб;

з Румунії – 229 тисяч осіб;

з Угорщини – 217 тисяч осіб.

Також прибували громадяни Туреччини – 149 тисяч, Німеччини – 74 тисяч, Ізраїлю – 57 тисяч і США – 42 тисяч. Метою візиту зокрема була приватною та туристичною.



Хто приїжджав в Україну / Інфографіка Держприкордонслужби

В Україну загалом у 2020 році прибуло приблизно 3,4 мільйонв осіб із 192 країн світу.