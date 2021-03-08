Скільки коштують квіти до 8 березня: ціни у містах України

У Міжнародний жіночий день, який святкують 8 березня, традиційно зростає попит на квіти. Скільки доведеться заплатити за них у різних українських містах – читайте далі.

8 березня ціни на квіти по всій Україні в середньому піднялися на 5 – 10 гривень. Однак, якщо купувати кілька букетиків одразу, можна домовитися про знижку.

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Зауважимо, що ажіотаж чималий – поблизу квіткових магазинів вишиковуються величезні черги. Нагадуємо, що обов'язково потрібно дотримуватися дистанції та маскового режиму.

Київ:

троянди – від 35 до 120 гривень за штуку;

тюльпани – від 30 до 45 гривень за штуку;

нарциси – від 25 гривень за штуку, від 150 гривень за горщик.

крокуси та гіацинти в горщиках – від 80 гривень.

Львів:

троянди – від 35 до 120 гривень;

тюльпани – від 30 до 55 гривень за штуку;

нарциси, крокуси та гіацинти в горщиках – від 80 гривень.

Дніпро:

троянди – від 55 до 120 гривень за штуку;

тюльпани – від 20 до 50 гривень за штуку;

нарциси – від 30 до 55 гривень за штуку.

хризантеми – від 50 до 95 гривень.

Харків:

троянди – від 40 до 110 гривень за штуку;

тюльпани – від 25 до 45 гривень за штуку, за горщик – від 100 гривень;

гіацинти – від 90 гривень за штуку;

хризантеми – від 75 гривень за штуку.

Одеса:

троянди – від 40 до 60 гривень за штуку;

тюльпани – від 20 до 50 гривень за штуку;

хризантеми – від 50 до 300 гривень за букет;

гіацинти в горщиках – від 70 гривень.



Що варто знати про 8 березня / Інфографіка 24 каналу