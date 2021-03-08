Скільки коштують квіти до 8 березня: ціни у містах України
У Міжнародний жіночий день, який святкують 8 березня, традиційно зростає попит на квіти. Скільки доведеться заплатити за них у різних українських містах – читайте далі.
Джерело:24 канал
8 березня ціни на квіти по всій Україні в середньому піднялися на 5 – 10 гривень. Однак, якщо купувати кілька букетиків одразу, можна домовитися про знижку.
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Зауважимо, що ажіотаж чималий – поблизу квіткових магазинів вишиковуються величезні черги. Нагадуємо, що обов'язково потрібно дотримуватися дистанції та маскового режиму.
Київ:
- троянди – від 35 до 120 гривень за штуку;
- тюльпани – від 30 до 45 гривень за штуку;
- нарциси – від 25 гривень за штуку, від 150 гривень за горщик.
- крокуси та гіацинти в горщиках – від 80 гривень.
Львів:
- троянди – від 35 до 120 гривень;
- тюльпани – від 30 до 55 гривень за штуку;
- нарциси, крокуси та гіацинти в горщиках – від 80 гривень.
Дніпро:
- троянди – від 55 до 120 гривень за штуку;
- тюльпани – від 20 до 50 гривень за штуку;
- нарциси – від 30 до 55 гривень за штуку.
- хризантеми – від 50 до 95 гривень.
Харків:
- троянди – від 40 до 110 гривень за штуку;
- тюльпани – від 25 до 45 гривень за штуку, за горщик – від 100 гривень;
- гіацинти – від 90 гривень за штуку;
- хризантеми – від 75 гривень за штуку.
Одеса:
- троянди – від 40 до 60 гривень за штуку;
- тюльпани – від 20 до 50 гривень за штуку;
- хризантеми – від 50 до 300 гривень за букет;
- гіацинти в горщиках – від 70 гривень.
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