Коронавірус у ЗСУ: скільки військових потрапили на лікарняні ліжка

В українському війську станом на 21 лютого хворіє 556 осіб. За останню добу нових випадків поменшало, проте 5 військових медики госпіталізували.

За минулу добу, 20 лютого, у лавах ЗСУ зареєстровано 22 нових випадки захворювання на коронавірус.

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З них 5 військових госпіталізували:

3 військовослужбовці перебувають на лікуванні у Львові (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону);

1 військовий – у Харківському госпіталі (59 військовий мобільний госпіталь);

1 військовий – у Вінниці (65 військовий мобільний госпіталь).

Ще 122 особи перебувають на ізоляції через контактування з хворими.

Загалом з початку пандемії у Збройних силах Україні вже одужали 15 684 особи. Хвороба забрала 44 життя військових.

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! Медики наголошують на дотриманні карантинних обмежень та правил особистої гігієни. Щоб знизити ризик захворювання уникайте скупчення людей, намагайтесь не контактувати з людьми старшого віку та використовуйте засоби індивідуального захисту.