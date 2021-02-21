Коронавірус у ЗСУ: скільки військових потрапили на лікарняні ліжка
В українському війську станом на 21 лютого хворіє 556 осіб. За останню добу нових випадків поменшало, проте 5 військових медики госпіталізували.
Джерело:Командування Медичних сил ЗСУ
За минулу добу, 20 лютого, у лавах ЗСУ зареєстровано 22 нових випадки захворювання на коронавірус.
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З них 5 військових госпіталізували:
- 3 військовослужбовці перебувають на лікуванні у Львові (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону);
- 1 військовий – у Харківському госпіталі (59 військовий мобільний госпіталь);
- 1 військовий – у Вінниці (65 військовий мобільний госпіталь).
Ще 122 особи перебувають на ізоляції через контактування з хворими.
Загалом з початку пандемії у Збройних силах Україні вже одужали 15 684 особи. Хвороба забрала 44 життя військових.
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