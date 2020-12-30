В Україні проаналізували, скільки грошей передбачили міста на новорічно-різдвяні святкування. Також порахували, які суми витратили з міської казни в розрахунку на одного мешканця. До аналізу не увійшли міста-мільйонники такі, як Київ, Харків та Одеса.

Найдорожче і найдешевше святкування

Найдорожчим святкуванням Нового року та Різдва буде у мешканців Бучі. Для цього влада міста виділила з бюджету майже 4 мільйони гривень, тобто по 108 гривень на кожного жителя. Такі дані оприлюднив рух ЧЕСНО.

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Водночас найбільше грошей з усіх проаналізованих міст витратив Маріуполь – 12,3 мільйона гривень, з них кожному жителю припадає трохи більше 28 гривень.

Найдешевшим новорічно-різдвяним святкуванням буде у мешканців Львова, Хмельницького, Рівного, Івано-Франківська та Херсона. Там місцева влада виділила менше гривні на кожну людину.

Цікаво, що у деяких містах ялинки взагалі не встановили, а всі заходи через пандемію перенесли в онлайн-формат.

Новорічні витрати в інших містах України

Дніпро – 5 мільйонів гривень;

Луцьк – понад 1 мільйон гривень;

Суми – понад 1 мільйон гривень;

Житомир – 841 тисяча гривень;

Чернівці – 738 тисяч гривень;

Запоріжжя – 610,1 тисячі гривень;

Чернігів – 605 тисяч гривень;

Вінниця – 490 тисяч гривень;

Кропивницький – 336 тисяч гривень (понад 40 тисяч гривень піде на охорону ялинки);

Ужгород – 216 тисяч гривень;

Львів – 174 тисячі гривень;

Івано-Франківськ, Полтава, Рівне, Хмельницький і Херсон – до 200 тисяч гривень.



Скільки грошей міста України витратили на святкування Нового року та Різдва / Інфографіка ЧЕСНО

Що відомо про святкування у столиці

У Києві новорічні святкування відбуватимуться у 7 локаціях. Таким чином місцева влада хоче уникнути великих скупчень людей. Зокрема, заходи відбуватимуться:

на Софійській площі;

біля Арки дружби народів;

на пішохідно-велосипедному мості;

у парку Володимирська гірка;

на Алеї художників;

біля Андріївського Узвозу;

на Контрактовій площі.

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