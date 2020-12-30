Найдорожче і найдешевше святкування 2021 року: скільки грошей витратили міста України
В Україні проаналізували, скільки грошей передбачили міста на новорічно-різдвяні святкування. Також порахували, які суми витратили з міської казни в розрахунку на одного мешканця. До аналізу не увійшли міста-мільйонники такі, як Київ, Харків та Одеса.
Найдорожче і найдешевше святкування
Найдорожчим святкуванням Нового року та Різдва буде у мешканців Бучі. Для цього влада міста виділила з бюджету майже 4 мільйони гривень, тобто по 108 гривень на кожного жителя. Такі дані оприлюднив рух ЧЕСНО.
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Водночас найбільше грошей з усіх проаналізованих міст витратив Маріуполь – 12,3 мільйона гривень, з них кожному жителю припадає трохи більше 28 гривень.
Найдешевшим новорічно-різдвяним святкуванням буде у мешканців Львова, Хмельницького, Рівного, Івано-Франківська та Херсона. Там місцева влада виділила менше гривні на кожну людину.
Цікаво, що у деяких містах ялинки взагалі не встановили, а всі заходи через пандемію перенесли в онлайн-формат.
Новорічні витрати в інших містах України
- Дніпро – 5 мільйонів гривень;
- Луцьк – понад 1 мільйон гривень;
- Суми – понад 1 мільйон гривень;
- Житомир – 841 тисяча гривень;
- Чернівці – 738 тисяч гривень;
- Запоріжжя – 610,1 тисячі гривень;
- Чернігів – 605 тисяч гривень;
- Вінниця – 490 тисяч гривень;
- Кропивницький – 336 тисяч гривень (понад 40 тисяч гривень піде на охорону ялинки);
- Ужгород – 216 тисяч гривень;
- Львів – 174 тисячі гривень;
- Івано-Франківськ, Полтава, Рівне, Хмельницький і Херсон – до 200 тисяч гривень.
Скільки грошей міста України витратили на святкування Нового року та Різдва / Інфографіка ЧЕСНО
Що відомо про святкування у столиці
У Києві новорічні святкування відбуватимуться у 7 локаціях. Таким чином місцева влада хоче уникнути великих скупчень людей. Зокрема, заходи відбуватимуться:
- на Софійській площі;
- біля Арки дружби народів;
- на пішохідно-велосипедному мості;
- у парку Володимирська гірка;
- на Алеї художників;
- біля Андріївського Узвозу;
- на Контрактовій площі.
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