У пропорції витрат на правопорядок (до внутрішньо-валового продукту) Україна – на 5-му місці. А от за рівнем верховенства права – на 158-ій позиції.

Упродовж останніх десяти років Україна впевнено застрягла в цьому жахливому співвідношенні. Наприклад, у 2019 році на правопорядок (якщо це так можна назвати) влада витратила понад 3,5% ВВП. Детальніше – у відеоблозі.

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Україна витрачає на поліцію більше, ніж Росія

За даними аналітиків з "Ціна держави", з 2014 по 2019 роки Україна витрачала на роботу поліції у 1,5 раза більше (пропорційно ВВП), ніж Росія і Білорусь.

Зауважимо! Країни світу в середньому витрачають на поліцію приблизно 1% ВВП. Навіть Білорусь і Росія в останні роки знизили свої витрати до цього рівня.

Ми унікальна країна. І у нас міністром внутрішніх справ вже сьомий рік є Арсен Аваков. Мабуть, тому Україна щороку витрачає на роботу поліції в 1,5 рази більше, ніж диктаторські режими.



Витрати на поліцію (пропорційно ВВП) в Україні у 2014 – 2019 роках / Інфографіка "Ціна держави"

Результати роботи поліції Авакова

Витрат на поліцію Авакова все більше, а про результати роботи цієї поліції розповім на двох прикладах:

один – національний;

інший – особистий.

Протест за справедливість під офісом Зеленського

Ввечері дня вироку Стерненку 5 тисяч українців прийшло протестувати в Урядовому кварталі. Поліція Авакова з якогось дива перегородила вхід на площу перед Офісом Президента.

В результаті саме там і відбулися сутички людей з поліцією, яка, наголошу, абсолютно незаконно і без жодних на те підстав перегородила протестувальникам шлях.

В суботу того ж тижня під офісом Зеленського зібралося вже 10 тисяч протестувальників. Цього разу вдалося переконати поліцію дорогу людям не перегороджувати. В підсумку українці мирно висловили свій протест під ОП.

Не було жодних бійок і тяганини з поліцією. Не було, бо поліція діяла в рамках закону і не блокувала протест, як зробила це у вівторок.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

Тобто проблеми не протестувальники створили, а поліція. Поліція, яка нам, як платникам податків, аж так дорого обходиться.

До теми Один з найвищих показників у світі: скільки Україна витрачає на поліцію

Слідчі Авакова зливали злочини проти Шабуніна

Ну і про особисте: зливання конкретними слідчими Авакова злочинів проти мене і моїх батьків. Поліція не пов'язує зі мною розміщення аналогічних вибухових пристроїв під дверима мами у Рівному і тещі в Києві.

Це їхня офіційна відповідь. Цим вони пояснили відмову визнати мене потерпілим у цій справі. Дійсно, як же це може бути зі мною пов'язано? Жодним чином не може!

Це кримінальні "розборки" пенсіонерок (одна з яких майже сліпа), які, цілком випадково, є моєю і дружини мамами. Це звичайна ситуація, яка трапляється чи не щодня.

Нагадаю! Коли я це показове знущання оскаржив, то поліція тричі не принесла в суд матеріалів справи. Вони дуже не хочуть, щоб я побачив, хто саме організував той злочин проти мене і родини.

Але і це ще не все. Я таки добився об'єднання обох епізодів в одну справу (через прокуратуру). Знаєте, кому поліція доручила розслідувати об'єднану справу? Тому самому управлінню, яке до цього відмовлялися пов'язувати зі мною вибухові пристрої під квартирами батьків.

Зверніть увагу Під двері квартири матері Віталія Шабуніна заклали вибухівку: деталі

Рейтинг економічної свободи

The Heritage Foundation представив черговий щорічний рейтинг економічної свободи. Це один з основних глобальних індексів, за яким інвестори оцінюють перспективи країн.

Що таке рейтинг економічної свободи? Індексу 22 роки, він оцінює 12 базових економічних свобод в чотирьох сегментах: верховенство права, відкритість ринків, зарегульованість економіки та вплив на неї уряду.

Україна посідає в цьому рейтингу 127 місце. Ми – поряд із Буркіна-Фасо, Бангладешем, Камбоджею і Нігерією.

Єдина економічно невільна країна Європи

Україна – єдина економічно невільна країна в Європі. Це об'єктивна оцінка нашого місця у світовій економіці.

Економічна свобода – це інвестиції, а, значить, нові робочі місця і ріст наших зарплат. В нашому випадку – усього цього відсутність.

Актуально Ціна на пальне в Україні продовжує зростати: уряд вирішив втрутитись

Heritage Foundation стверджує, що у нас серйозні проблеми із правом власності, судовою ефективністю та чесним урядом. Хто б міг подумати, правда?