В новому законопроєкті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій йдеться, зокрема, і про економіку в ОРДЛО. Раніше там пропонували створити вільні економічні зони. Тепер МінТоТ їх назвав територією вільних зон.

Територія вільних зон

Тож фахівці підрахували, скільки приблизно потрібно грошей, щоб відновити окуповані території і стимулювати економічний розвиток. Про це в ефірі 24 каналу говорив радник Офісу Президента Олексій Арестович.

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Мова йде про те, що за підрахунками МінТоТ та фахівці на відновлення окупованих територій лише на Донбасі потрібно від 15 до 21 мільярда доларів.

Ми розуміємо, що в України немає таких грошей, принаймні зараз. І відновлюватись доведеться з допомогою міжнародних країн чи організацій,

– наголосив Арестович.

Зруйнована інфраструктура Донбасу буде відбудовуватись поступово, вже проговорюють певні підходи. Наприклад, спонсори, які даватимуть гроші, хочуть, щоб їх витратили не даремно. І ця територія економічних зон має на меті таке:

щоб ці гроші прийшли в країну;

щоб вони були захищені.

Дивіться відео: Арестович про відновлення Донбасу