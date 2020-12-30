Арсен Аваков заробив у 2020 році понад 500 тисяч гривень. Саме стільки йому нарахували за виконання обов'язків міністра внутрішніх справ України.

Про зарплату глави МВС Арсена Авакова у 2020 році розповіли у відомстві у відповідь на запит 24 каналу.

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Яку зарплату отримав Аваков

у січні – 47 290,13 гривні, зокрема середня зарплата за період відпустки та лікарняного – 28 348,48 гривні;

у лютому – 49 001,99 гривні;

у березні – 60 474,82 гривні;

у квітні – 53 622, 96 гривні;

у травні – 38 020,15 гривні;

у червні – 38 020,15 гривні;

у липні – 38 020,15 гривні;

у серпні – 80 760,08 гривні, зокрема середня зарплата за період відпустки та лікарняного – 59 848,99 гривні;

у вересні – 38 020,15 гривні;

у жовтні – 38 020,15 гривні;

у листопаді – 38 020,15 гривні;

у грудні – 38 020,15 гривні.

Загалом міністр внутрішніх справ заробив за 2020 рік 557 291,03 гривні.

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Що відомо про Арсена Авакова на посаді міністра

Аваков став главою МВС України 27 лютого 2014 року – після Революції Гідності.

За президентсва Петра Порошенка спершу працював в уряді Арсенія Яценюка. Згодом продовжив роботу і в Кабміні Володимира Гройсмана.

Після обрання Володимира Зеленського президентом чиновнику вдалося зберегти посаду.

Він працював в уряді Олексія Гончарука. А також став одним із небагатьох міністрів, які не втратили крісло у Кабінеті Міністрів Дениса Шмигаля.

Раніше Україною прокотилася хвиля протестів через невдоволення роботою глави МВС. Активісти вимагали його відставки через декілька резонансних справ.



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