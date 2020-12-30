Скільки глава МВС України Арсен Аваков заробив у 2020 році: сума
Арсен Аваков заробив у 2020 році понад 500 тисяч гривень. Саме стільки йому нарахували за виконання обов'язків міністра внутрішніх справ України.
Про зарплату глави МВС Арсена Авакова у 2020 році розповіли у відомстві у відповідь на запит 24 каналу.
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Яку зарплату отримав Аваков
- у січні – 47 290,13 гривні, зокрема середня зарплата за період відпустки та лікарняного – 28 348,48 гривні;
- у лютому – 49 001,99 гривні;
- у березні – 60 474,82 гривні;
- у квітні – 53 622, 96 гривні;
- у травні – 38 020,15 гривні;
- у червні – 38 020,15 гривні;
- у липні – 38 020,15 гривні;
- у серпні – 80 760,08 гривні, зокрема середня зарплата за період відпустки та лікарняного – 59 848,99 гривні;
- у вересні – 38 020,15 гривні;
- у жовтні – 38 020,15 гривні;
- у листопаді – 38 020,15 гривні;
- у грудні – 38 020,15 гривні.
Загалом міністр внутрішніх справ заробив за 2020 рік 557 291,03 гривні.
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Що відомо про Арсена Авакова на посаді міністра
- Аваков став главою МВС України 27 лютого 2014 року – після Революції Гідності.
- За президентсва Петра Порошенка спершу працював в уряді Арсенія Яценюка. Згодом продовжив роботу і в Кабміні Володимира Гройсмана.
- Після обрання Володимира Зеленського президентом чиновнику вдалося зберегти посаду.
- Він працював в уряді Олексія Гончарука. А також став одним із небагатьох міністрів, які не втратили крісло у Кабінеті Міністрів Дениса Шмигаля.
- Раніше Україною прокотилася хвиля протестів через невдоволення роботою глави МВС. Активісти вимагали його відставки через декілька резонансних справ.
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