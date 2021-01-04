Зарплата Сергія Бессараба: скільки ексміністр у справах ветеранів заробив у 2020 році
Сергій Бессараб заробив у 2020 році понад 500 тисяч гривень. Стільки йому нарахували за виконання обов'язків міністра у справах ветеранів.
Про зарплату вже ексглави Міністерства у справах ветеранів у 2020 році розповіли у відомстві у відповідь на запит 24 каналу.
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Яку зарплату нарахували Бессарабу
- за період з 24 по 31 березня – 15 331,43 гривні;
- за квітень – 47 230 гривень;
- за травень – 47 230 гривень;
- за червень – 47 230 гривень;
- за липень – 127 458, 97 гривні. У цю суму входить оклад у розмірі 30 802,17 гривні, щорічна відпустка – 49 426,80 гривні та грошова допомога на оздоровлення – 47 230 гривень;
- за серпень – 14 169 гривень;
- за вересень – 55 810 гривень;
- за жовтень – 54 245 гривень;
- за листопад – 108 882,52 гривні. Цю суму формують оклад у розмірі 54 245 гривень, а також матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових – 54 637,52 гривні;
- за грудень – 23 470,03 гривні.
Загалом на посту міністра у справах ветеранів він заробив за 2020 рік 541 056,95 гривні.
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Що відомо про Сергія Бессараба
- Міністру 65 років, народився у селі Старі Кайдаки на Дніпропетровщині. Все своє життя він присвятив військовій справі.
- У 1977 році Бессараб закінчив вище загальновійськове командне училище в Києві. А у 2002 році став випускником Національної академії оборони України.
- Того ж року став першим заступником командувача армійського корпусу Північного оперативного командування.
- У 2012 році посів посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ. А через 3 роки – заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.
- Главою Міністерства у справах ветеранів Бессараба призначили 4 березня 2020 року. На посаді він пробув до 15 грудня. Тепер відомство очолює Юлія Лапутіна.
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