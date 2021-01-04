Сергій Бессараб заробив у 2020 році понад 500 тисяч гривень. Стільки йому нарахували за виконання обов'язків міністра у справах ветеранів.

Про зарплату вже ексглави Міністерства у справах ветеранів у 2020 році розповіли у відомстві у відповідь на запит 24 каналу.

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Яку зарплату нарахували Бессарабу

за період з 24 по 31 березня – 15 331,43 гривні;

за квітень – 47 230 гривень;

за травень – 47 230 гривень;

за червень – 47 230 гривень;

за липень – 127 458, 97 гривні. У цю суму входить оклад у розмірі 30 802,17 гривні, щорічна відпустка – 49 426,80 гривні та грошова допомога на оздоровлення – 47 230 гривень;

за серпень – 14 169 гривень;

за вересень – 55 810 гривень;

за жовтень – 54 245 гривень;

за листопад – 108 882,52 гривні. Цю суму формують оклад у розмірі 54 245 гривень, а також матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових – 54 637,52 гривні;

за грудень – 23 470,03 гривні.

Загалом на посту міністра у справах ветеранів він заробив за 2020 рік 541 056,95 гривні.

Зверніть увагу! У 2020 році Сергієві Бессарабу не нараховували надбавки та премії. Крім того, усі суми вказані з врахуванням податків. Це означає, що фактично міністр отримав дещо менші суми.

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Що відомо про Сергія Бессараба