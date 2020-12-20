У Кабінеті Міністрів продовжили термін подачі заявок для ФОПів на отримання допомоги у розмірі 8 тисяч гривень. Станом на 20 грудня 2020 року їх вже оформили понад 261 тисяча українців.

Зареєструватися для отримання виплат можна буде до 31 грудня 2020 року. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на сторінці у фейсбуці.

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За його словами, заявки громадян, які ризикують тимчасово зупинити свою діяльність через карантинні обмеження, почали приймати 14 грудня.

Наразі вже більше ніж 261 тисяча українців успішно оформили заявки через портал та застосунок "Дія",

– наголосив прем'єр-міністр.

Довідка. Верховна Рада 4 грудня 2020 року підтримала законопроєкт про допомогу підприємцям, бізнес яких постраждав під час карантину. Завдяки цьому ФОПи можуть отримати по 8 тисяч гривень від держави.

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Шмигаль також додав, що Україна завершить 2020 рік, виконавши всі соціальні зобов'язання, які були передбачені у держбюджеті.