В Україні приблизно 480 тисяч ФОПів та найманих працівників звернулися за одноразовою матеріальною допомогою у розмірі 8 тисяч гривень. Однак за розрахунками Мінсоцполітики, її могли отримати близько 712 тисяч осіб.

Ще до кінця 2020 року українцям виплатили 3,6 мільярда гривень. Про це розповів міністр економіки Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

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Водночас близько третини ФОПів та найманих працівників, які могли отримати "карантинну допомогу", не зверталися за нею.

Зверніть увагу! В Україні запровадили 3 програми виплат бізнесу, який постраждав через карантин. Зокрема, ФОПам та їхнім найманим працівникам пообіцяли виплатити по 8 тисяч гривень.

За словами Петрашка, звертатися за компенсацією можна було до 31 грудня 2020 року. В останні дні це встигли зробити близько 25 тисяч осіб.

Враховуючи, що почався новий бюджетний рік, вони отримають по 8 тисяч гривень у 2021 році протягом короткого періоду,

– наголосив Петрашко.

До теми Карантинні 8 тисяч: скільки українців отримали гроші від держави

Міністр також розповів, що в рамках програми "Допомога роботодавцям – до 8 тисяч гривень", ще до 2020 року держава виплатила 650 мільйонів гривень для близько 170 тисяч працівників.

За даними пресслужби, впродовж карантину також послабили податкове навантаження на бізнес. Водночас тепер держава реалізовує цілий комплекс заходів для боротьби з безробіттям в Україні.

Виплати ФОПам та найманим працівникам: коротко