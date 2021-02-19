6 тисяч гривень за лісову пожежу: Рада підвищила штрафи через підпали екосистем

Верховна Рада 19 лютого схвалила закон про збільшення штрафів за організацію лісової пожежі або часткового знищення рослин. Його підтримали 311 депутатів.

Мова йде про проеєкт Закону № 3526. Оновлений документ також вносить зміни до інших правових документів: Кодексу про адміністративні правопорушення, Водного кодексу, Кодексу цивільного захисту, Земельного кодексу.

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Які передбачено штрафи

Штрафуватимуть за знищення, пошкодження та випалювання рослин на землях лісового та водного фонду. Також фінансові стягнення передбачені за випалювання торфовищ.

З цивільних осіб – від 3 до 6 тисяч гривень.

З посадовців – від 15 до 21 тисячі гривень.

Що ще передбачає закон про захист лісів

У законі додатково мовиться про збільшення штрафів за:

випалювання полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень,

порушення прав державної власності на ліси.

Що передувало оновленню Закону

У серпні – вересні 2020 року на Луганщині горіли ліси. Було багато осередків вогнищ, які спричинили масштабне розгоряння.

Вогонь приборкували сотні рятувальників та десятки одиниць спецтехніки. Зокрема, у ДСНС використовували літаки з водою.

Пожежа забрала життя 11 людей, ще 19 осіб травмувались. Серед постраждалих було 3 працівники ДСНС.

Понад 300 будинків вигоріли вщент, а сотні людей залишилися без даху над головою.

Збитки від лісових пожеж сягнули кількох мільярдів гривень.

У штабі ООС заявляли, що пожежі на Луганщині могли спричинити провокації з боку російських бойовиків

Як рятувальники гасили вогонь: відео