6 тисяч гривень за лісову пожежу: Рада підвищила штрафи через підпали екосистем
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Верховна Рада 19 лютого схвалила закон про збільшення штрафів за організацію лісової пожежі або часткового знищення рослин. Його підтримали 311 депутатів.
Мова йде про проеєкт Закону № 3526. Оновлений документ також вносить зміни до інших правових документів: Кодексу про адміністративні правопорушення, Водного кодексу, Кодексу цивільного захисту, Земельного кодексу.
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Які передбачено штрафи
Штрафуватимуть за знищення, пошкодження та випалювання рослин на землях лісового та водного фонду. Також фінансові стягнення передбачені за випалювання торфовищ.
- З цивільних осіб – від 3 до 6 тисяч гривень.
- З посадовців – від 15 до 21 тисячі гривень.
Що ще передбачає закон про захист лісів
У законі додатково мовиться про збільшення штрафів за:
- випалювання полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень,
- порушення прав державної власності на ліси.
Що передувало оновленню Закону
- У серпні – вересні 2020 року на Луганщині горіли ліси. Було багато осередків вогнищ, які спричинили масштабне розгоряння.
- Вогонь приборкували сотні рятувальників та десятки одиниць спецтехніки. Зокрема, у ДСНС використовували літаки з водою.
- Пожежа забрала життя 11 людей, ще 19 осіб травмувались. Серед постраждалих було 3 працівники ДСНС.
- Понад 300 будинків вигоріли вщент, а сотні людей залишилися без даху над головою.
- Збитки від лісових пожеж сягнули кількох мільярдів гривень.
- У штабі ООС заявляли, що пожежі на Луганщині могли спричинити провокації з боку російських бойовиків
Як рятувальники гасили вогонь: відео
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