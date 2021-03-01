У ЗСУ розкрили втрати бойовиків від початку перемир'я на Донбасі

1 березня 2021 , 14:17
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Джерело:

твітер пресофіцера ЗСУ Сергія Нещадима

На Донбасі з 27 липня 2020 року, коли почалося перемир'я, та по теперішній час втрати бойовиків становлять 344 особи. Мовиться як про загиблих, так і поранених. Також українські військові знищили багато їхньої техніки.

Щодо останніх подій, то з 1 по 28 лютого загинули загалом 37 окупантів. Більшість їхніх втрат є небойовими.

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Втрати бойовиків на Донбасі: подробиці

1 – 28 лютого 2021

  • Безповоротні (загиблі) - 19 (усі – не бойові).
  • Санітарні (поранені) – 18 (не бойові – 17, бойові – 1).

27 липня 2020 – 1 березня 2021

  • Загиблі – 161 (не бойові – 156, бойові - 5).
  • Поранені – 183 (не бойові – 179, бойові – 4).
  • Техніка – 12 одиниць (бойова броньована машина – 1, безпілотники – 6, артилерійські важкі тягачі – 5).
Зауважимо! В лютому на Донбасі загинули вже 14 українських воїнів. А загалом від початку перемир’я Україна втратила щонайменше 33 своїх захисників.