На Донбасі з 27 липня 2020 року, коли почалося перемир'я, та по теперішній час втрати бойовиків становлять 344 особи. Мовиться як про загиблих, так і поранених. Також українські військові знищили багато їхньої техніки.

Щодо останніх подій, то з 1 по 28 лютого загинули загалом 37 окупантів. Більшість їхніх втрат є небойовими. Актуально На Донбасі від рук бойовиків загинув молодший сержант Сергій Моісєєнко Втрати бойовиків на Донбасі: подробиці 1 – 28 лютого 2021 Безповоротні (загиблі) - 19 (усі – не бойові). Санітарні (поранені) – 18 (не бойові – 17, бойові – 1). 27 липня 2020 – 1 березня 2021 Загиблі – 161 (не бойові – 156, бойові - 5). Поранені – 183 (не бойові – 179, бойові – 4). Техніка – 12 одиниць (бойова броньована машина – 1, безпілотники – 6, артилерійські важкі тягачі – 5). Зауважимо! В лютому на Донбасі загинули вже 14 українських воїнів. А загалом від початку перемир’я Україна втратила щонайменше 33 своїх захисників. Втрати орків з 01.02. по 28.02.21 склали 37 осіб:

Безповоротні(200)-19 (не бойові)

Санітарні(300)-18 (не бойові 17, бойові 1)

З 27.07.20 по т.ч. - 344 орки:

Без--ні(200)-161(не бойові 156, бойові 5)

С--ні(300)-183(не бойові 179, бойові 4)

ОВТ- 12 од (ББМ - 1, БПЛА -6, АТТ -5) pic.twitter.com/BoOaZREdha — Сергей Нещадим (@nevedimka123) March 1, 2021