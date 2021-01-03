Скільки дітей народились в Києві у Новий рік: цифра
У перший день нового 2021 року в Києві народились 42 дитини. Однак ця цифра у 2020 році була трохи більшою.
1 січня на світ з'явились 17 хлопчиків та 25 дівчаток. Про це розповіла керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневськ, повідомляє УНН.
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У перший день 2020 року в Києві народилось 59 дітей.
Скільки людей проживає в Україні
- Населення України від січня до листопада 2020 року скоротилося на 232 тисячі.
- Наразі у країні проживає 41 мільйон 640 тисяч людей.
- На 100 померлих у країні припадає лише 51 новонароджений.
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