У перший день нового 2021 року в Києві народились 42 дитини. Однак ця цифра у 2020 році була трохи більшою.

1 січня на світ з'явились 17 хлопчиків та 25 дівчаток. Про це розповіла керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневськ, повідомляє УНН.

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У перший день 2020 року в Києві народилось 59 дітей.

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