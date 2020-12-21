20 народних депутатів не були на жодному засіданні Верховної Ради у грудні 2020 року. Участь у всіх засіданнях взяли 260 парламентарів, що становить 61% від загальної кількості народних обранців.

11 нардепів відвідали лише 1 або 2 засідання, ще 14 чиновників – 3 засідання. Про це у фейсбуці повідомив Комітет виборців України із посиланням на дані електронної реєстрації.

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Хто найбільше ходив на засідання

Серед фракцій і груп найвищі показники відвідуваності є у депутатів "Європейської Солідарності" та "Слуги Народу". В середньому на засіданнях Ради у грудні зареєструвалися 56,9% представників ЄС та 56,7% – "Слуги Народу".

Серед нардепів від ЄС всі засідання відвідали:

Володимир Ар'єв,

Володимир В'ятрович,

Артур Герасимов,

Олексій Гончаренко,

Микола Княжицький та інші.

Серед депутатів "Слуги Народу":

Олександр Корнієнко,

Дмитро Наталуха,

Михайло Радуцький,

Микола Тищенко,

Дмитро Костюк,

Галина Янченко та інші

Трохи нижчі показники у фракції "Голос" та групи "Довіра": в середньому на засідання Ради ходили 56,3% депутатів цих політичних сил.

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Значно рідше ходили на роботу народні обранці від групи "За майбутнє". Показник відвідуваності становить 38%.

Найрідше відвідували засідання Ради парламентарі від ОПЗЖ та "Батьківщини" – 33,2% та 32,3% відповідно.

Зауважимо, усього в грудні відбулося 8 пленарних засідань Верховної Ради.