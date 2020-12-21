Скільки депутатів не були на жодному засіданні Ради у грудні: дані КВУ
20 народних депутатів не були на жодному засіданні Верховної Ради у грудні 2020 року. Участь у всіх засіданнях взяли 260 парламентарів, що становить 61% від загальної кількості народних обранців.
11 нардепів відвідали лише 1 або 2 засідання, ще 14 чиновників – 3 засідання. Про це у фейсбуці повідомив Комітет виборців України із посиланням на дані електронної реєстрації.
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Хто найбільше ходив на засідання
Серед фракцій і груп найвищі показники відвідуваності є у депутатів "Європейської Солідарності" та "Слуги Народу". В середньому на засіданнях Ради у грудні зареєструвалися 56,9% представників ЄС та 56,7% – "Слуги Народу".
Серед нардепів від ЄС всі засідання відвідали:
- Володимир Ар'єв,
- Володимир В'ятрович,
- Артур Герасимов,
- Олексій Гончаренко,
- Микола Княжицький та інші.
Серед депутатів "Слуги Народу":
- Олександр Корнієнко,
- Дмитро Наталуха,
- Михайло Радуцький,
- Микола Тищенко,
- Дмитро Костюк,
- Галина Янченко та інші
Трохи нижчі показники у фракції "Голос" та групи "Довіра": в середньому на засідання Ради ходили 56,3% депутатів цих політичних сил.
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Значно рідше ходили на роботу народні обранці від групи "За майбутнє". Показник відвідуваності становить 38%.
Найрідше відвідували засідання Ради парламентарі від ОПЗЖ та "Батьківщини" – 33,2% та 32,3% відповідно.
Зауважимо, усього в грудні відбулося 8 пленарних засідань Верховної Ради.
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