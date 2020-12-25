Денис Шмигаль, який у березні став прем'єр-міністром, заробив за 9 місяців 2020 року трохи більше як 350 тисяч гривень. Якщо порівнювати з його зарплатою в приватному секторі, то дохід Шмигаля зменшився в понад 10 разів.

Про те, якою була зарплата Дениса Шмигаля на посаді прем'єр-міністра України у 2020 році, розповіли в Кабінеті Міністрів у відповідь на запит 24 каналу.

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Зарплата Дениса Шмигаля:

березень – 37 тисяч 25 гривень,

квітень – 38 тисяч 20 гривень,

травень – 37 тисяч 515 гривень,

червень – 38 тисяч 20 гривень,

липень – 38 тисяч 20 гривень,

серпень – 38 тисяч 20 гривень,

вересень – 44 тисячі 927 гривень,

жовтень – 43 тисячі 667 гривень,

листопад – 43 тисячі 667 гривень.

Важливо! Ці суми – це розмір доходу, який фактично отримав прем'єр. Тобто, це сам посадовий оклад разом з усіма бонусами. Також у цій сумі вже вирахувані податки.

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Це дуже важливий момент, адже він демонструє, наскільки погіршився дохід Дениса Шмигаля після переходу на державну службу. Він працював у різних дочірніх компаніях "ДТЕК", поки 1 серпня 2019 року не став головою Івано-Франківської ОДА.

У 2019 році за 7 місяців (з січня по липень включно) він заробив 3 мільйони 417 тисяч гривень. Тобто за 7 місяців майже в 10 разів більше, ніж за 9 місяців 2020 року.

У 2018 році Денис Шмигаль весь час працював у приватному секторі. Тоді він заробив 3 мільйони 579 тисяч гривень.