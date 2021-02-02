Борги за комунальні платежі в Україні становлять близько 74 мільярдів гривень. За грудень 2020 року українці заплатили тільки 73% від загальної суми, що була надрукована у платіжках. У такий спосіб, в середньому кожна сім'я в Україні заборгувала за комуналку близько 5 тисяч гривень.

Джерело: "Підгорає" на 24 каналі

Кожного року ціни на комунальні платежі зростають, тому збільшуються й борги. Влада придумала, як покрити частину заборгованості. Цікаво, чи приведе це до нової хвилі корупційних схем.

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Скільки і за що заборгували українці

за газ: понад 30 мільярдів гривень;

за опалення: близько 25 мільйонів гривень;

за електрику: 6 мільярдів гривень;

за водопостачання: 6 мільярдів гривень.

Можна виділити головні причини таких боргів.

Причина 1:

► Українці – безробітні

За даними Національного банку України, кожен 10 українець – безробітний. Рівень безробіття на кінець 2020 року в Україні був на 10% вищим, ніж у 2019 році.

Як заявив голова Державної податкової служби України Олексій Любченко, у 2004 році в Україні було 19 мільйонів 200 тисяч робочих місць. Однак, вже у 2014 році кількість робочих місць була близько 14 мільйонів.

У 2020 році кількість робочих місць скоротилась ще більше, до майже 11 мільйонів,

– наголосив Любченко.

Найскладніше знайти роботу людям у віці від 40 до 60 років. Компанії ставлять для себе віковий ценз. Звинувачувати їх у цьому не можна, кожен сам може обирати собі співробітників. Проте чому цієї категорії громадян і досі не помічає держава – загадка.

Причина 2:

► Вищі ціни – більший борг

Завищені ціни на комунальні послуги. Держава їх спочатку допустила, а потім примусово знизила, але лише з лютого 2021 року і лише до кінця карантину.

Для зменшення січневих платіжок, з бюджету виділять 1 мільярд 400 мільйонів гривень на компенсації тим громадянам, чиї помешкання опалюються електрикою.

Пільги мають бути монетизовані й люди мають отримувати їх персонально. Це необхідно для уникнення корупційних складових, коли на цьому зловживають окремі компанії або окремі монопольні гравці,

– зазначив Денис Шмигаль.

Тому гроші видадуть не безпосередньо українцям, а перерахують підприємствам-надавачам послуги.

Кому нарахують пільги

Компенсації надаються населенню, яке проживає в житлових будинках (зокрема, готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних електроопаленням.

Населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання.

Багатодітним, прийомним сім'ям та дитячими будинками сімейного типу.

Причина 3:

► Податки

Податки, які одна частина населення справно платить, а інша зберігає під подушкою.

У нас 11,2 мільйона робочих місць і 11,3 мільйона пенсіонерів. За 2019 рік ми не побачили в базі 11,8 мільйона працездатних громадян. Вони офіційно не отримали жодної копійки,

– заявив Любченко.

Отже, ці громадяни зможуть претендувати на компенсацію від держави. Очевидно, що серед них є значна частина таких, хто або поїхав на заробітки, або отримує зарплату в конвертах.

Що робить влада

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У грудні 2020 року реальні зарплати українців зросли на 10% за рік. Проте безробіття не збільшилось на ті самі 10%. Якщо люди перестали заробляти, то це не означає, що вони перестали їсти. Це означає, що вони поїхали на заробітки.

12,8 мільйона людей, що не отримують доходів. З них – 4 мільйони заробітчан. Такі були створені умови для українців,

– пояснив Любченко.

Кабмін має пропозицію, тому, можливо, умови зміняться. Як і обіцяв Зеленський у своїй передвиборчій кампанії: повернути усіх заробітчан додому. І ось, можливо, перший крок для цього зроблять, якщо рішення ухвалять.

Як змінити становище

Кабмін пропонує платити по 150 тисяч гривень заробітчанам, які повернуться в Україну. Відповідний законопроєкт схвалили на засіданні уряду 27 січня 2020 року. Тепер його мають передати на розгляд Верховної Ради.

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Щоправда, на відкриття бізнесу в Україні. Для цього з бюджету мають виділити 108 мільйонів гривень. Їх зможуть отримати приблизно 700 осіб. Одна з головних умов отримання грошей – це те, що людина повинна інвестувати й власні кошти в суму не менше тієї, що видала держава.

Якщо українець поїхав, наприклад, до Німеччини й працював там на сервісному центрі автомобільного гіганта, набрався там необхідного досвіду, вмінь і бажання працювати на себе, то він може приїхати і відкрити в Україні щось подібне. Для цього взяти трохи грошей у держави, докласти своїх.

Що робити тим, хто не має 150 тисяч

Поки що розв'язання цього питання – нема. Про це будуть говорити у Верховній Раді.

За словами Любченка, українці отримують в рік близько 3 трильйонів монетизованих доходів. Держава фіксує касовий чек у суму 1,2 трильйона, тобто, 1,8 трильйона гривень "зникають".

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Чиновники, прокурори, судді та олігархи прокручують схеми, що грабують наш бюджет. Виведення капіталу в офшори, придбання квартир та машин за менші гроші, щоби зекономити. Замість того, щоб сидіти за ґратами, вони гріються на сонечку у своїх заміських віллах.