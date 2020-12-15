На кордоні України та Білорусі до українських прикордонників звернулися за допомогою 20 білорусів. 7 з них просили про статус біженця, ще 13 – хотіли, аби їх визнали особами, яким необхідний додатковий захист.

Що сказав Дейнеко

Ця кількість білорусів не є такою, яка б становила загрозу. Втім прикордонники беруть до уваги всі ризики. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дайнеко.

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Не було жодних перешкод у перетині кордону, навпаки була позиція Офісу Президента щодо максимального сприяння білорусам, які справді можуть зазнавати переслідувань і яким потрібен захист. Тому ми досить лояльно, але з певними перевірками до цього завдання поставилися,

– наголосив Дейнеко.

Загрози від Білорусі для України немає

За словами голови Держприкордонслужби, з боку Білорусі наразі не фіксують загрозу для України. Крім того, наша держава також не несе небезпеку для Мінська.

"Періодично лунають неоднозначні заяви вищого керівництва Білорусі, яке каже, що відбувається контрабанда зброї. Щодо кожного випадку ми здійснювали своє внутрішнє розслідування, спростовували цю інформацію", – пояснив Дайнеко.

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Він додав, що зараз навпаки спостерігається зменшенення контрабанди зброї: "А все, що виявляли, це була або травматична зброя, або шокери і холодна зброя. Тому Україна не становить загрози для Білорусі".

Жодних провокацій на державному кордоні ми не зафіксували, якщо не брати до уваги ситуацію з паломниками-хасидами, які намагалися перетнути державний кордон із боку тієї самої Білорусі,

– сказав Дайнеко.

Зверніть увагу! За словами голови Держприкордонслужби, пасажиропотік та транспортний потік із Білоруссю впали втричі. Втім чиновник пов'язує це із пандемією коронавірусу.