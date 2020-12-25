Цифрова трансформація була одним з ключових пріоритетів, з якими йшла до влади команда Володимира Зеленського. Відповідає за цей напрям Михайло Федоров. За свою роботу в уряді Дениса Шмигаля він заробив 377 тисяч гривень.

Про зарплату Михайла Федорова Кабінет Міністрів України розповів у відповідь на запит 24 каналу. Цікаво Скільки Денис Шмигаль заробив за 2020 рік: зарплата прем'єр-міністра України Скільки заробляв Михайло Федоров: березень – 32 тисячі 911 гривень,

квітень – 58 тисяч 390 гривень,

травень – 39 тисяч 142 гривні,

червень – 38 тисяч 20 гривень,

липень – 38 тисяч 20 гривень,

серпень – 47 тисяч 147 гривень,

вересень – 44 тисячі 927 гривень,

жовтень – 37 тисяч 391 гривень,

листопад – 41 тисяча 587 гривень. Важливо! Ці суми – це розмір доходу, який фактично отримав віцепрем'єр. Тобто, це сам посадовий оклад разом з усіма бонусами. Також у цій сумі вже вирахувані податки. Коротко про Михайла Федорова та його роботу: Він став наймолодшим міністром в історії українського уряду. На момент призначення в серпні 2019 року йому було 28 років. Михайло Федоров працює віцепрем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації.

Ви вже користувалися сервісом державних послуг "Дія"? Його ініціатором був саме Михайло Федоров. А всі обіцянки Володимира Зеленського про діджиталізацію пам'ятаєте? Це все – теж робота Федорова.

При цьому, за свою роботу він отримує надзвичайно малу як для цієї сфери зарплату. Наприклад, у 2019 році звичайний айтішник у Києві заробляв близько 2,4 тисячі доларів – це понад 65 тисяч гривень.

Це звичайний середньостатистичний айтішник, яких у країні тисячі. Натомість урядовець, який займається цифровою трансформацією всієї держави, заробляє лише трохи більше як 40 тисяч гривень.