Скічка офіційно представили новим главою Черкаської ОДА: відео

2 лютого 2021 , 12:19
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У Черкаській облдержадміністрації 2 лютого офіційно представили нового очільника – Олександра Скічка. Чиновник виступив перед людьми з промовою.

Джерело: Черкаська ОДА

У зв'язку з пандемією коронавірусу кількість присутніх обмежили.

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Що сказав Скічко

  • Новий глава ОДА у промові запевнив, що робитиме все для регіону, в якому він виріс і підтримуватиме усіх, хто заради цього працюватиме.
  • Відносини Скічка з міською владою наразі конструктивні. Мер Анатолій Бондаренко стверджує, що готовий співпрацювати з головою ОДА.
  • Чиновник подякував медикам Черкащини, які борються з пандемією, а також освітянам та підприємцям.
  • Крім того, Скічко наголосив, що через кілька тижнів дасть велике інтерв'ю, але після того, як з'ясує проблеми області.

Дивіться відео, як Скічка представили у Черкаській ОДА:

Що відомо про призначення Скічка

  • Президент Володимир Зеленський призначив Скічка главою ОДА 29 січня.
  • Перед тим його кандидатуру схвалив Кабмін.
  • Скічко в політиці з 2019 року. Він прийшов до Ради як мажоритарник від "Слуги народу".
  • Перед тим чоловік 15 років працював на телебаченні. До слова, сам чиновник родом з Черкас.
Детальніше про біографію Скічка – читайте за посиланням.