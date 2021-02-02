Скічка офіційно представили новим главою Черкаської ОДА: відео
У Черкаській облдержадміністрації 2 лютого офіційно представили нового очільника – Олександра Скічка. Чиновник виступив перед людьми з промовою.
Джерело: Черкаська ОДА
У зв'язку з пандемією коронавірусу кількість присутніх обмежили.
До теми Співак, пародист та рекордсмен: цікаві факти, які ви могли не знати про Олександра Скічка
Що сказав Скічко
- Новий глава ОДА у промові запевнив, що робитиме все для регіону, в якому він виріс і підтримуватиме усіх, хто заради цього працюватиме.
- Відносини Скічка з міською владою наразі конструктивні. Мер Анатолій Бондаренко стверджує, що готовий співпрацювати з головою ОДА.
- Чиновник подякував медикам Черкащини, які борються з пандемією, а також освітянам та підприємцям.
- Крім того, Скічко наголосив, що через кілька тижнів дасть велике інтерв'ю, але після того, як з'ясує проблеми області.
Дивіться відео, як Скічка представили у Черкаській ОДА:
Що відомо про призначення Скічка
- Президент Володимир Зеленський призначив Скічка главою ОДА 29 січня.
- Перед тим його кандидатуру схвалив Кабмін.
- Скічко в політиці з 2019 року. Він прийшов до Ради як мажоритарник від "Слуги народу".
- Перед тим чоловік 15 років працював на телебаченні. До слова, сам чиновник родом з Черкас.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter