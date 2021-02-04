Чи може суд скасувати санкції проти каналів Козака: у Зеленського оцінили ризики

Проросійські канали 112, NewsOne та ZIK припинили своє мовлення після запровадження санкцій проти Тараса Козака. У Зеленського оцінили ймовірність їхнього скасування через суд.
Джерело: 24 канал
Відповідне рішення РНБО готували дуже ретельно. Про це Федір Веніславський, представник президента у КСУ, розповів в ефірі одного з українських телеканалів.
Зверніть увагу Санкції проти каналів Медведчука: в ОП пояснили, як реагує Захід
Саме тому, за його словами, немає юридичних жодних підстав для того, аби суд скасував запровадження санкцій проти каналів Козака.
Юридично рішення Ради нацбезпеки та оборони є повністю бездоганним. Очікувати, що є якісь підстави для його оскарження – у мене таких аргументів точно немає,
– підкреслив він.
"Позиції ОП та РНБО є юридично бездоганними. Не бачу підстав, які б дозволяли сумніватися – мовляв, це рішення буде скасоване якимсь судом", – додав Веніславський.