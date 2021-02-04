Проросійські канали 112, NewsOne та ZIK припинили своє мовлення після запровадження санкцій проти Тараса Козака. У Зеленського оцінили ймовірність їхнього скасування через суд.

Джерело: 24 канал

Відповідне рішення РНБО готували дуже ретельно. Про це Федір Веніславський, представник президента у КСУ, розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

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Саме тому, за його словами, немає юридичних жодних підстав для того, аби суд скасував запровадження санкцій проти каналів Козака.

Юридично рішення Ради нацбезпеки та оборони є повністю бездоганним. Очікувати, що є якісь підстави для його оскарження – у мене таких аргументів точно немає,

– підкреслив він.

"Позиції ОП та РНБО є юридично бездоганними. Не бачу підстав, які б дозволяли сумніватися – мовляв, це рішення буде скасоване якимсь судом", – додав Веніславський.

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Заборону телеканалів, підконтрольних Медведчуку, оскаржили у Верховному суді. Позови подали одразу 2 громадян.

За інформацією "Суспільного", першим позивачем є Павло Олександрович Попков. Ім'я другого – поки що невідоме.

Журналісти не виключають, що ним може бути юрист Роман Лихачов. Він заявляв, що оскаржив відповідні санкції.

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