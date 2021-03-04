Особливих заперечень не буде. Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

До теми Україна може назавжди залишитися в зимовому часі

За словами Корнієнка, це системний закон, тобто він не тільки передбачає скасування переходу на літній час.

Що ще передбачає законопроєкт

Ініціатива вводить термін "секунда", а також дає визначення поняттям: хвилина, година, день, місяць, рік, шкала Всесвітнього часу UT, григоріанський календар. Політик додав, що така стандартизація необхідна.

Крім того, відмова від переведення годинників має закріпити на всій території країни київський час. Річ у тім, що на окупованих територіях діє час країни-агресора.

Ми здійснюємо проукраїнський крок, встановлюючи і закріплюючи на всій території України без винятку єдиний київський час,

– наголосив Корнієнко.

Що цьому передувало

Верховна Рада 3 березня ухвалила у першому читанні законопроєкт про скасування переходу на літній і зимовий час.

Якщо депутати встигнуть проголосувати у 2 читанні до 25 березня, українці більше не переводитимуть стрілки годинника.

Зверніть увагу! Щорічний на літній час і зимовий час щорічно переходять приблизно в 60 країнах. Востаннє в Україні переводили годинники у ніч на 25 жовтня 2020 року.