Скасування переведення годинників: Корнієнко розповів, чи підтримають законопроєкт
Фракція "Слуга народу" планує підтримати у 2 читанні законопроєкт про відмову від переведення годинників восени та навесні. Однак він передбачає не тільки це, а й інші важливі моменти.
Джерело:Інтерфакс – Україна
Особливих заперечень не буде. Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
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За словами Корнієнка, це системний закон, тобто він не тільки передбачає скасування переходу на літній час.
Що ще передбачає законопроєкт
Ініціатива вводить термін "секунда", а також дає визначення поняттям: хвилина, година, день, місяць, рік, шкала Всесвітнього часу UT, григоріанський календар. Політик додав, що така стандартизація необхідна.
Крім того, відмова від переведення годинників має закріпити на всій території країни київський час. Річ у тім, що на окупованих територіях діє час країни-агресора.
Ми здійснюємо проукраїнський крок, встановлюючи і закріплюючи на всій території України без винятку єдиний київський час,
– наголосив Корнієнко.
Що цьому передувало
- Верховна Рада 3 березня ухвалила у першому читанні законопроєкт про скасування переходу на літній і зимовий час.
- Якщо депутати встигнуть проголосувати у 2 читанні до 25 березня, українці більше не переводитимуть стрілки годинника.
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