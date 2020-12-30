Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вважає, що позбавлення української мови статусу державної на окупованих територіях є порушенням прав людини. Українців з Донбасу та Криму не можна відокремлювати в мовному питанні.

При цьому зараз насамперед потрібно говорити про кращий доступ дітей із окупованих територій до української освіти. Про це Тарас Кремінь розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

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"На окупованих територіях України скасовано мовне законодавство, чим українську мову було позбавлено статусу державної. Це не тільки примітивна імітація процедур так званої законотворчої діяльності окупаційного режиму. Це порушення прав людини, про що повідомлено депутатам ПАРЄ, Верховному комісару ОБСЄ", – розповів Кремінь.

Омбудсмен висловив сподівання, що інформація, яку його Секретаріат збирає разом з уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою, стане предметом його щорічного звіту у 2021 році й буде розтиражована у всьому світі.

Крим, Донбас – це Україна, а люди, які там живуть – українці. Жодним чином їх не можна відокремлювати, зокрема в мовному питанні,

– додав він.

На запитання, чи потрібно буде ухвалювати певні перехідні положення закону про мову після деокупації територій, Кремінь заявив, що це запитання до парламентарів.

Зверніть увагу! Від початку війни у 2014 році луганські і донецькі бойовики постійно переслідують людей за використання української мови. Лише за це запросто можна потрапити у підвали бойовиків.



Разом з тим вони постійно хвалилися, що "не забороняють" української мови. Мовляв, вона навіть має статус "другої державної".