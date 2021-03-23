Кабмін скасував самоізоляцію для українців, що приїжджають з-за кордону на вакцинацію
Українцям, що повертаються на батьківщину з-за кордону задля вакцинації проти COVID-19, більше не доведеться відбувати самоізоляцію. Проте задля цього потрібно мати запрошенням на щеплення.
Джерело:Кабмін
Відповідну постанову уряд схвалив на позачерговому засіданні уряду 22 березня. Запрошення на імунізацію повинне мати спеціальний ідентифікатор.
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На запрошенні має бути унікальний ідентифікатор
Від самоізоляції звільняються громадяни України готові здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, за умови пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором,
– мовиться у постанові уряду.
Для в'їзду в Україну необхідний ПЛР-тест
Зазначимо, що також Кабмін зробив жорсткішими правила в'їзду в Україну. Тепер при собі потрібно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Його слід зробити не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду. Для тих, хто приїхав без тесту, передбачена самоізоляція.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
Джерело: РНБО
Станом на 23 березня в Україні недугу підхопили 1 565 732 людини. Летальних випадків – 30 431. Одужали більше ніж 1 мільйон 268 тисяч хворих. За останню добу коронавірус діагностували у 11 476 людей, 333 хворих померли.
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