Українцям, що повертаються на батьківщину з-за кордону задля вакцинації проти COVID-19, більше не доведеться відбувати самоізоляцію. Проте задля цього потрібно мати запрошенням на щеплення.

Відповідну постанову уряд схвалив на позачерговому засіданні уряду 22 березня. Запрошення на імунізацію повинне мати спеціальний ідентифікатор.

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На запрошенні має бути унікальний ідентифікатор

Від самоізоляції звільняються громадяни України готові здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, за умови пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором,

– мовиться у постанові уряду.

Для в'їзду в Україну необхідний ПЛР-тест

Зазначимо, що також Кабмін зробив жорсткішими правила в'їзду в Україну. Тепер при собі потрібно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Його слід зробити не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду. Для тих, хто приїхав без тесту, передбачена самоізоляція.

Актуально! Станом на 23 березня в Україні проти коронавірусу вакцинували 121 929 людей. За останню добу щепили 10 904 осіб. Дані МОЗ

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Джерело: РНБО

Станом на 23 березня в Україні недугу підхопили 1 565 732 людини. Летальних випадків – 30 431. Одужали більше ніж 1 мільйон 268 тисяч хворих. За останню добу коронавірус діагностували у 11 476 людей, 333 хворих померли.