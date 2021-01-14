Хомчак доручив розслідувати скаргу військової на булінг і домагання, – Генштаб ЗСУ
Руслан Хомчак дав завдання Військовій службі правопорядку Збройних сил України провести перевірку за скаргою жінки-військової на булінг і домагання. Для цього вже створили спеціальну робочу групу.
Хомчак доручив провести розслідування
Головнокомандувач ЗСУ доручив розслідувати дані, викладені на сторінці одного з інтернет-порталів щодо скарги військової та її колег на дії керівника військової установи. Про це у фейсбуці повідомляє Генштаб Збройних сил.
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Розслідування мають провести з урахуванням матеріалів справи, внесеної до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань,
– йдеться у повідомленні.
Для цього у ЗСУ створили робочу групу щодо детального вивчення фактів, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальних домагань на робочому місці серед військових. Її роботою опікуватиметься радниця Хомчака з гендерних питань.
Що відомо про скаргу на булінг і домагання
- Раніше до ЗМІ звернулася 43-річна Ольга Деркач, яка працює начальником відділу фінансового забезпечення в Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
- Жінка розповіла, що вона вже кілька років страждає від дій керівника установи – 53-річного полковника Олександра Криворучка.
- За словами Деркач, булінг та домагання відчули й інші її колеги.
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