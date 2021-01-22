Люди, які мешкають поряд з будинком для літніх людей, який загорівся 21 січня, розповіли деталі про роботу цього закладу. Вони підозрювали, що у будівлі діють нелегально та запевнили, що неодноразово скаржились до місцевої влади. Однак у мерії Харкова це заперечують.

Заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан сказала, що у міську раду не надходили жодні скарги щодо цього закладу. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.

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"Я хочу сказати, що ми такі звернення не отримували, тому нам не було що ігнорувати. Якщо вони скаржились, то хіба до поліції. До нас тільки приходили і запитували, куди можна влаштувати людину, а ми давали всі необхідні консультації", – зауважила Горбунова-Рубан.

Вона додала, що спілкувалась з донькою одного з пацієнтів цього пансіонату.

Вони дуже задоволені тими послугами, які там надавали. Саме тому все треба дуже ретельно проаналізувати,

– наголосила заступниця мера.

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