Скарг щодо роботи нелегального пансіонату не було, – заступниця мера Харкова
Люди, які мешкають поряд з будинком для літніх людей, який загорівся 21 січня, розповіли деталі про роботу цього закладу. Вони підозрювали, що у будівлі діють нелегально та запевнили, що неодноразово скаржились до місцевої влади. Однак у мерії Харкова це заперечують.
Заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан сказала, що у міську раду не надходили жодні скарги щодо цього закладу. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.
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"Я хочу сказати, що ми такі звернення не отримували, тому нам не було що ігнорувати. Якщо вони скаржились, то хіба до поліції. До нас тільки приходили і запитували, куди можна влаштувати людину, а ми давали всі необхідні консультації", – зауважила Горбунова-Рубан.
Вона додала, що спілкувалась з донькою одного з пацієнтів цього пансіонату.
Вони дуже задоволені тими послугами, які там надавали. Саме тому все треба дуже ретельно проаналізувати,
– наголосила заступниця мера.
Пожежа у Харкові: головне
- Трагедія у будинку престарілих у Харкові трапилась 1 січня. У момент пожежі там перебували 33 людини.
- Загинули – 15 осіб. Ще 5 постраждалих госпіталізували.
- Фахівці повідомили, що попередня причина займання – необережне поводження з електрообігрівачами.
- Згодом стало відомо, що заклад діяв незаконно. Сусіди розповіли, що рік тому у цій будівлі діяла порностудія, а ще швидше – збирались секти.
- Власника будівлі, орендаря та його дружину, а також адміністратора – вже затримали.
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