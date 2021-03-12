Скандального екснардепа-забудовника Микитася випустили із СІЗО

Скандального екснардепа Максима Микитася 12 березня відпустили із СІЗО. Шевченківський районний суд Києва звільнив забудовника з-під варти, задовольнивши клопотання його адвокатів.

Ще один із правозахисників підозрюваного Євген Грушовець розповів, що запобіжний захід змінили на нічний домашній арешт.

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Задоволено моє клопотання. Максим Микитась звільнений з-під варти, і він їде додому,

– повідомив адвокат Артур Габрієлян.

У чому підозрюють Микитася: коротко