Скандального екснардепа-забудовника Микитася випустили із СІЗО
Скандального екснардепа Максима Микитася 12 березня відпустили із СІЗО. Шевченківський районний суд Києва звільнив забудовника з-під варти, задовольнивши клопотання його адвокатів.
Джерело:Артур Габрієлян у фейсбуці
Ще один із правозахисників підозрюваного Євген Грушовець розповів, що запобіжний захід змінили на нічний домашній арешт.
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Задоволено моє клопотання. Максим Микитась звільнений з-під варти, і він їде додому,
– повідомив адвокат Артур Габрієлян.
У чому підозрюють Микитася: коротко
- Максима Микитася підозрюють у замовлені викрадення юриста столичної компанії Олега Мірошниченка. Він свого часу працював на екснардепа.
- У поліції та прокуратурі заявили, що в них є достатньо підстав підозрювати забудовника в організації викрадення людини.
- САП, НАБУ й частина активістів певні: ця справа є наслідком іншої справи екснардепа – корупційної.
- У ній Микитася підозрюють у розкраданні майна Національної гвардії. Він дав свідчення проти заступника голови ОП Олега Татарова й заявив: той теж причетний до справи.
- Цікаво, що у НАБУ заявляли, що ця підозра Микитасю може стати на заваді у розслідуванні справи проти Татарова.
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