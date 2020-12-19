Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк у березні задекларував понад 1 мільйон гривень зарплати. Це значно перевищує його заробітню плату у 2019 році.

Вовк заробив в ОАСК 1 371 186 гривень. Про це свідчать дані з його декларації.

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Внесення змін у декларацію відбулося 31 березня. Зазначимо, що це єдина зміна до майнового стану, яку вносив Вовк у 2020 році.

Згідно із декларацією судді за 2019 рік заробітна плата Вовка в ОАСКу склала 628 191 гривні.

Що варто знати про Павла Вовка

НАБУ ще з літа підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.

з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.

та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. На початку жовтня 2020 року суд відсторонив Холоднюка від посади, а пізніше той подав у відставку.

17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка й ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати". Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.

Зверніть увагу! Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: відсторонення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".