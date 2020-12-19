Скандальний суддя Вовк заробив у березні понад 1 мільйон гривень
Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк у березні задекларував понад 1 мільйон гривень зарплати. Це значно перевищує його заробітню плату у 2019 році.
Вовк заробив в ОАСК 1 371 186 гривень. Про це свідчать дані з його декларації.
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Внесення змін у декларацію відбулося 31 березня. Зазначимо, що це єдина зміна до майнового стану, яку вносив Вовк у 2020 році.
Згідно із декларацією судді за 2019 рік заробітна плата Вовка в ОАСКу склала 628 191 гривні.
Що варто знати про Павла Вовка
- НАБУ ще з літа підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
- На початку жовтня 2020 року суд відсторонив Холоднюка від посади, а пізніше той подав у відставку.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка й ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати". Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
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